Хавбек Валенсії шокував Атлетіко розкішним голом з 27 метрів – відео пострілу в дев'ятку
Півзахисник Валенсії Урош Рачіч відзначився одним з найкращих голів у поточному розіграші Прімери.
Від гармати серба постраждав лідер чемпіонату Іспанії – мадридський Атлетіко.
"Відставання від Атлетіко велике, але ми будемо битися до кінця": Куман – про перемогу над Ельче і важкий календар Барси
Під час затяжної атаки Валенсії Рачіч опинився без опіки на відстані 27-28 метрів від воріт "матрацників". Хавбек довго просив передачу, зате на удар йому вистачило одного дотику. М'яч за красивою траекторією полетів точнісінько у дев'ятку воріт Облака.
Додамо, що Рачіч є ключовим гравцем Валенсії у поточному сезоні – 17 матчів, 2 голи.
Сельта розписала бойову нічию з Ейбаром, Осасуна завдяки дублю Будіміра впевнено здолала Гранаду