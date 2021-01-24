Від гармати серба постраждав лідер чемпіонату Іспанії – мадридський Атлетіко.

"Відставання від Атлетіко велике, але ми будемо битися до кінця": Куман – про перемогу над Ельче і важкий календар Барси

Під час затяжної атаки Валенсії Рачіч опинився без опіки на відстані 27-28 метрів від воріт "матрацників". Хавбек довго просив передачу, зате на удар йому вистачило одного дотику. М'яч за красивою траекторією полетів точнісінько у дев'ятку воріт Облака.

Додамо, що Рачіч є ключовим гравцем Валенсії у поточному сезоні – 17 матчів, 2 голи.

Сельта розписала бойову нічию з Ейбаром, Осасуна завдяки дублю Будіміра впевнено здолала Гранаду