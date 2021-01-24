Чемпионат Испании 2020/21, 20-й тур

Осасуна – Гранада – 3:1

Голы: Будимир, 27, 40, Монкайола, 86 – Суарес, 50

Удаление: Ронкалья, 88 (Осасуна) (вторая желтая)

Сельта – Эйбар – начало в 19:30

Игровой день в испанской Примере начинал поединок Осасуна – Гранада. Еще в первом тайме хозяева оформили себе комфортное преимущество в счете. На 27-й Будимир замкнул прострел в штрафную, а под занавес тайма Анте положил еще один, записав в свой актив дубль.

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После перерыва гранадцы отыграли один гол усилиями Луиса Суареса. Однако, это оказалось все, на что были способны гости. В конце встречи памплонцы забили еще один и сразу остались в меньшинстве – вторую желтую получил Ронкалья. Однако, чтобы использовать численное преимущество, игрокам Гранады не хватило времени. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Осасуны – 3:1.

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