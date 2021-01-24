"Команда была сосредоточена с самого начала. Соперник осложнил нам жизнь, хорошо закрывал свободные зоны между линиями, но все решила наша игра без мяча. Мы хорошо прессинговали, забирали мяч в центре поля. Впрочем, мы можем играть еще лучше.

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Мне импонирует, что Пуч не опускает руки. Так и должны действовать все игроки, у кого не так много времени. Надо в отведенные минуты доказывать, что у них есть будущее в команде.

Мы провели седьмой матч на выезде подряд. Если учитывать только основное время, то мы ни разу не проиграли. Это был сложный месяц с тяжелым графиком. Мы стараемся выжимать максимум в таких обстоятельствах. Отставание от Атлетико (у мадридцев на 7 очков больше и 2 матча в запасе) большое, но мы будем биться до конца", – цитирует Кумана Marca.

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