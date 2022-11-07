Полузащитник Ракува Владислав Кочергин попал в символическую сборную 16-го тура чемпионата Польши по версии статистического портала SofaScored.

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Наш соотечественник в поединке против плоцкой Вислы провел на поле весь матч и отличился дублем на последних минутах. Таким образом он помог своей команде укрепить лидерство на вершине турнирной таблицы Экстраклясы.

Напомним, Кочергин перешел в Ракув из луганской Зари в марте 2022 года на правах свободного агента. В текущем сезоне провел за поляков 24 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.

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