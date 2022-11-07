Півзахисник Ракува Владислав Кочергін потрапив у символічну збірну 16-го туру чемпіонату Польщі за версією статистичного порталу SofaScored.

Кочергін дублем долучився до розгромної перемоги в чемпіонаті Польщі – одноклубник оформив покер за тайм

Наш співвітчизник у поєдинку проти плоцької Вісли провів на полі весь матч і відзначився дублем на останніх хвилинах, допомігши своїй команді зміцнити лідерство на вершині турнірної таблиці Екстракляси.

Нагадаємо, Кочергін перейшов у Ракув з луганської Зорі у березні 2022 року на правах вільного агента. У поточному сезоні провів за поляків 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця у 1,5 мільйони євро.

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