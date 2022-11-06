Ракув не оставил камень на камне от Плоцка в поединке 16-го тура чемпионата Польши. Голами отличился и украинец Владислав Кочергин.

Чемпионат Польши 2022/23, 16-й тур

Ракув – Висла Плоцк – 7:1

Голы: Гутковскис, 3, 7, 37, (пен.), 40, Новак, 60, Кочергин, 88, 90+1 – Даво, 45+1

Ракув оформил победу еще в первом тайме – латвийский форвард Владиславс Гутковскис забил 4 гола до перерыва, на что одним мячом ответил Даво. Новак во втором тайме забил пятый мяч, а добил соперника Кочергина.

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Сначала украинец беспрепятственно вошел в штрафную и пробил в дальний угол с левой. А в компенсированное время Владислав элегантно поставил точку во встрече, оставив защитника в дураках и покатив мяч под голкипером.

Эта победа позволила Ракуву набрать 38 очков и оторваться от второй Легии на 7 пунктов, а Висла Плоцк с 25 баллами осталась в середине турнирной таблицы.

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