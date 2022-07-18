Еще один украинец будет выступать в прибалтийском первенстве.

Полузащитник Металлиста Артур Мурза продолжит карьеру в Вальмиере, сообщает пресс-служба латвийского клуба.

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22-летний хавбек будет выступать за новую команду на правах аренды до завершения календарного года – 31 декабря 2022-го.

К слову, в Вальмиере уже выступает два украинца – защитник Роман Якуба и полузащитник Иван Желизко.

Напомним, Мурза дебютировал в УПЛ в 2018 году за Мариуполь в матче против Шахтера. Успел поиграть за Волынь, Краматорск, Горняк-Спорт и Оболонь. В январе 2022-го присоединился к Металлисту, однако не успел сыграть ни одного официального матча из-за полномасштабного российского вторжения. После начала войны Артур перебрался в казахский Кызылжар (8 матчей). Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

Вальмиера после 21-го тура возглавляет турнирную таблицу чемпионата Латвии, опережая ближайшего конкурента на 5 очков.

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