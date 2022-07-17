Нападающий полтавчан Лукас Рангель впервые в карьере пробует свои силы в латвийском чемпионате.

27-летний бразилец перебрался в Ригу из Ворсклы, информирует пресс-служба клуба . Никакие детали трансфера неизвестны. Одним из главных конкурентов Лукаса в команде станет украинский нападающий Александр Филиппов.

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Сразу после оглашения перехода главный тренер столичного латвийского коллектива включил Рангеля в заявку на матч 21-го тура чемпионата против Супер Новы. Во втором тайме Лукас появился на поле, а на 70-й минуте забил головой после подачи со штрафного. Этот гол стал победным для Риги, что позволило ей закрепиться на третьей строчке турнирной таблицы.

Напомним, Ворскла подписала бразильца прошлым летом. Из-за полномасштабного вторжения России в Украину Рангель доигрывал сезон в азербайджанском Сабахе в аренде.

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