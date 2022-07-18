Ще один українець виступатиме у прибалтійській першості.

Півзахисник Металіста Артур Мурза продовжить кар'єру у Вальмієрі, повідомляє прес-служба латвійського клубу.

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22-річний хавбек виступатиме за нову команду на правах оренди до завершення календарного року – 31 грудня 20220-го.

До слова, у Вальмієрі вже виступає двоє українців – захисник Роман Якуба та півзахисник Іван Желізко.

Нагадаємо, Мурза дебютував в УПЛ у 2018 році за Маріуполь у матчі проти Шахтаря. Встиг пограти за Волинь, Краматорськ, Гірник-Спорт та Оболонь. У січні 2022-го приєднався до Металіста, проте не встиг зіграти жодного офіційного матчу через повномасштабне російське вторгнення. Після початку війни Артур перебрався у казахський Кизилжар (8 матчів). Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

Додамо, Вальмієра після 21-го туру очолює турнірну таблицю чемпіонату Латвії, випереджаючи найближчого конкурента на 5 очок.

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