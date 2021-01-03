"Все 13 матчей мы провели на выезде, что было очень необычно для всех. Турне по Украине далось, скажу честно, сложно. Но если посмотреть на турнирную таблицу, то все команды расположились очень плотно. От зоны еврокубков нас отделяет всего 4 очка, поэтому будем надеяться, что все у нас впереди.

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У нас собрана очень хорошая команда, которая способна добиваться успеха. Сейчас перед нами стоят большие задачи, которые, как я думаю, нам по силам. Мы стараемся играть в красивый и комбинационный футбол, чтобы приятно было смотреть. Этот стиль игры мне подходит. Также важный фактор – это доверие тренера. Задача у нас простая – попасть в зону еврокубков", – сказал Бондаренко в интервью Footboom.

К слову, хавбек молодежной сборной Украины провел в футболке Мариуполя 12 матчей, в которых отличился 3 голами. Азовцы первый круг Премьер-лиги завершили на 9 месте с 16 очками.

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