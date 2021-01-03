"Усі 13 матчів ми провели на виїзді, що було дуже незвично для всіх. Турне по Україні далося, скажу чесно, складно. Але якщо подивитися на турнірну таблицю, то всі команди розташувалися дуже щільно. Від зони єврокубків нас відділяє лише 4 очки, тому будемо сподіватися, що все у нас попереду.

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У нас зібрана дуже хороша команда, яка здатна досягати успіху. Зараз перед нами стоять великі завдання, які, як я думаю, нам під силу. Ми намагаємося грати в красивий і комбінаційний футбол, щоб приємно було дивитися. Цей стиль гри мені підходить. Також важливий фактор – це довіра тренера. Завдання у нас просте – потрапити в зону єврокубків", – сказав Бондаренко в інтерв'ю Footboom.

До слова, хавбек молодіжної збірної України провів у футболці Маріуполя 12 матчів, в яких відзначився 3 голами. Азовці перше коло Прем'єр-ліги завершили на 9 місці з 16 очками.

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