Игрок Мариуполя проводит отпуск в оккупированном Крыму
22:29 - Читати українською
Защитник Мариуполя Даниил Сагуткин, права на которого принадлежат Шахтеру, удивил местом зимнего отпуска.
Футболист в своих соцсетях опубликовал фотографии со своего отдыха – Сагуткин проводит его в оккупированном Крыму, а точнее в Севастополе и Балаклаве.
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Отметим, что Даниил уже удалил фотографии. Добавим, что защитник Мариуполя является уроженцем Севастополя, а с 2014 года его права принадлежат донецкому Шахтеру.
В текущем сезоне Сагуткин провел 5 матчей в составе азовцев, записав в свой актив 1 гол.
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