Защитник Мариуполя Даниил Сагуткин, права на которого принадлежат Шахтеру, удивил местом зимнего отпуска.

Футболист в своих соцсетях опубликовал фотографии со своего отдыха – Сагуткин проводит его в оккупированном Крыму, а точнее в Севастополе и Балаклаве.

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Отметим, что Даниил уже удалил фотографии. Добавим, что защитник Мариуполя является уроженцем Севастополя, а с 2014 года его права принадлежат донецкому Шахтеру.

В текущем сезоне Сагуткин провел 5 матчей в составе азовцев, записав в свой актив 1 гол.

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