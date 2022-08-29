Хавбек Кривбасса продолжит карьеру в Сампдории
10:04 - Читати українською
Украинская полузащитница Мария Талеб стала игроком генуэзцев.
Кривбасс на своем официальном сайте попрощался со своей футболисткой Марией Талеб. Теперь наша соотечественница будет выступать в составе итальянской Сампдории.
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Детали контракта с 18-летней украинкой не раскрываются.
Напомним, Талеб – воспитанница одесского футбола. Играла за николаевскую Нику и Кривбасс. За криворожцев в прошлом сезоне провела 17 матчей. Выступала за сборные Украины разных возрастов (U-15, U-17 и U-19).
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