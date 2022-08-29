Кривбас на своєму офіційному сайті попрощався зі своєю футболісткою Марією Талеб. Відтепер наша співвітчизниця виступатиме у складі італійської Сампдорії.

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Деталі контракту з 18-річною українкою не розкриваються.

Нагадаємо, Талеб – вихованцка одеського футболу. Грала за миколаївську Ніку і Кривбас. За криворіжців минулого сезону провела 17 матчів. Виступала за збірні України різних вікових категорій (U-15, U-17 та U-19).

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