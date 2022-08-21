Харьковский Жилстрой-2 выиграл свою группу в первом раунде квалификации ЛЧ 2022/23 среди женщин.

Лига чемпионов среди женщин, квалификация

Шимкент – Ворскла-Харьков-2 (Жилстрой-2) – 0:2

Голы: Корсун, 52, Кравчук, 79

Харьковская команда выступает на международной арене под названием Ворскла-Харьков-2. В четверг подопечные Натальи Зинченко одолели грузинский Ланчхути в полуфинальном матче (5:0).

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Сегодня же в решающем матче первого раунда квалификации украинки одолели Шымкент из Казахстана. Игра проходила в хорватском городе Вараждин.

Голы Екатерины Корсун и Роксоланы Кравчук во втором тайме склонили чашу весов на сторону Ворсклы-Харьков-2. Украинская команда выиграла турнир в Группе 3 и вышла во второй раунд женской Лиги чемпионов-2022/2023.

Во втором раунде 24 команды поспорят за 12 путевок в групповой этап, где их уже ждут действующий обладатель трофея Лион, Барселона, Челси и Вольфсбург, информирует официальный сайт УАФ.

Жеребьевка второго раунда квалификации женской ЛЧ 2022/23 состоится 1 сентября. Матчи запланированы на 20/21 и 28/29 сентября.