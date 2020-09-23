Наполи проявляет интерес к полузащитнику Интера Матиасу Весино, сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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Партенопейцы ведут переговоры с "нерадзурри" и агентом футболиста. Уругваец готов сменить клуб до закрытия трансферного окна. Наполи хочет арендовать хавбека на год с правом выкупа.

Напомним, Весино перешел в Интер летом 2017 года из Фиорентины за 24 млн евро. В прошлом сезоне 29-летний игрок провел за свою команду 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Контракт Матиаса с миланцами действует до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 16 млн евро.

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