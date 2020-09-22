Ювентус пытается сорвать трансфер Суареса в Интер – туринцев обвиняют в подлой игре
Страсти вокруг потенциального переезда нападающего Барселоны Луиса Суареса в Серию А не утихают.
Именно Ювентус инициировал проверку правомерности получения Луисом Суаресом итальянского гражданства, сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар в Twitter.
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По информации СМИ, у прокуратуры есть подозрения, что уругваец нечестно сдал тест по итальянскому языку. Мотивацией туринцев называют отказ Луиса присоединиться к лагерю "Старой Синьоры", по слухам, форвард выбрал Интер.
Напомним, после назначения Рональда Кумана наставником Барсы, Суарес начал поиски нового места работы.
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