Наполі проявляє інтерес до півзахисника Інтера Матіаса Весіно, повідомляє офіційний сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

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Партенопейці ведуть переговори з "нерадзуррі" і агентом футболіста. Уругваєць готовий змінити клуб до закриття трансферного вікна. Наполі хоче орендувати хавбека на рік з правом викупу.

Нагадаємо, Весіно перейшов в Інтер влітку 2017 року з Фіорентини за 24 млн євро. У минулому сезоні 29-річний гравець провів за свою команду 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 1 гольову передачу. Контракт Матіаса з міланцями діє до літа 2022 року. Transfermarkt оцінює футболіста в 16 млн євро.

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