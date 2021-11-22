"Знали, что сыграем против команды с сильными футболистами. Мы провели хороший матч, нас наказали только за нашу рассеянность. Это хорошая отправная точка для нового, долгого пути, начатого тренером.

Шевченко оценил уровень Серии А после своего первого матча в Дженоа

Если происходит смена тренера, то было сделано множество ошибок. Шевченко готовит нас к разным идеям игры, которые мы все должны понимать и брать на себя обязательства. Только время, самоотдача и тренировки дадут нам компактную команду и игру", – цитирует Стураро Pianetagenoa.

Напомним, накануне Дженоа провела первый матч после назначения Андрея Шевченко на должность главного тренера. "Грифоны" уступили Роме и остались в зоне вылета.

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