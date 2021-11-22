"Знали, що зіграємо проти команди із сильними футболістами. Ми провели гарний матч, нас покарали лише за нашу неуважність. Це хороша відправна точка для нового, довгого шляху, розпочатого з тренером.

Шевченко оцінив рівень Серії А після свого першого матчу в Дженоа

Якщо відбувається зміна тренера, то було зроблено багато помилок. Шевченко готує нас до різних ідей гри, які ми всі маємо розуміти та брати на себе зобов'язання. Тільки час, самовіддача та тренування дадуть нам компактну команду та гру", – цитує Стураро Pianetagenoa.

Нагадаємо, напередодні Дженоа провела перший матч після призначення Андрія Шевченка на посаду головного тренера. "Грифони" поступилися Ромі та залишилися в зоні вильоту.

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