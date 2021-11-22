"Я знал, что это будет очень сложный матч, нам не хватало многих игроков, другие были не в лучшей форме. Думаю, что ребята выложились на все сто, но в последние 10 минут у нас закончились силы. Я видел сосредоточенность и организованность. К сожалению, новости от врачей неутешительны – они не смогут никого вернуть на следующей неделе, но у нас будет по крайней мере неделя, чтобы подготовиться к тренировкам с теми, кто здесь.

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Отношение игроков было фантастическим, я увидел солидность и единство, правильные перемещения и борьбу за каждый мяч. Чего нам не хватало, так это того, как контролировать игру. И нам нужно делать что-то большее, особенно когда мы двигаемся вперед, поскольку мы могли бы создать больше возможностей для гола.

Это начало, нам нужно многое улучшить, и мы это знали. Я думаю, что с учетом имеющихся в нашем распоряжении игроков и их характеристик, защита из трех человек – лучший вариант, но мы увидим это в будущем.

Вижу, что в Серии А есть команды, которые пытаются строить игру через оборону, привлекая голкипера и контролируя игру. Очевидно, что это не всегда может происходить с более сильными командами. Я видел много хороших матчей от других команд. В этом плане Серия А сильно выросла", – сказал Шевченко в эфире DAZN.

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