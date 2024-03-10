Полузащитник Динамо Джастин Лонвейк, который сейчас на правах аренды выступает за нидерландскую Фортуну, получил вызов в сборную Суринама, сообщает местная пресс-служба.

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24 марта в нидерландском городе Алмере суринамская национальная сборная проведет товарищеский поединок против Мартиники, и в этом поединке Лонвейк может дебютировать за команду, которая представляет зону КОНКАКАФ.

К слову, Лонвейк родился в нидерландском Тилбурге, но имеет суринамские корни. Ранее Джастин на международном уровне выступал за сборные Нидерландов (от U-16 до U-19).

Напомним, 24-летний хавбек перешел в Динамо в сентябре 2022 года из датского Виборга за 1,5 млн евро. Он не захотел возвращаться в Украину из-за опасений относительно войны и перешел в Андерлехт летом 2023 года. С января 2024-го – в аренде в Фортуне. Его контракт с Динамо действует до 30 июня 2027 года, а Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

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