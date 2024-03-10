Півзахисник Динамо Джастін Лонвейк, який нині на правах оренди виступає за нідерландську Фортуну, отримав виклик до збірної Суринаму, повідомляє місцева прес-служба.

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24 березня у нідерландському місті Алмере суринамська національна збірна проведе товариський поєдинок проти Мартініки, і в цьому поєдинку Лонвейк може дебютувати за команду, яка представляє зону КОНКАКАФ.

До слова, Лонвейк народився в нідерландському Тілбурзі, але має суринамське коріння. Раніше Джастін на міжнародному рівні виступав за збірні Нідерландів (від U-16 до U-19).

Нагадаємо, 24-річний хавбек перейшов у Динамо в вересні 2022 року з данського Віборга за 1,5 млн євро. Він не захотів повертатися в Україну через побоювання щодо війни й перейшов в Андерлехт влітку 2023 року. З січня 2024-го – в оренді у Фортуні. Його контракт з Динамо чинний до 30 червня 2027 року, а Transfermarkt оцінює його у 800 тисяч євро.

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