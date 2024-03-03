Контракт Лонвейка принадлежит киевлянам, но в январе он перешел в Фортуну Ситтард на правах аренды. Он уже провел 7 матчей за новую команду, но до сегодняшнего дня делал это не очень уверенно – отметился лишь удалением.

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Возвращение после дисквалификации оказалось великолепным, хотя Лонвейк уже на 2-й минуте матча против Эксельсиора получил желтую карточку. Зато на 13-й в его активе уже был дебютный гол за Фортуну. Да еще и какой – Джастин переправил мяч в сетку ударом пяткой. Еще через две минуты он еще и ассист оформил. В итоге, Фортуна победила со счетом 5:2.

Интересно, что в составе Динамо Лонвейк 18 раз выходил на поле в официальных матчах и успел записать в свой актив все те же гол и ассист.