Ахмед Алибеков не смог закрепиться в Заре и размышляет над новыми вариантами трудоустройства.

Полузащитник Динамо Ахмед Алибеков находится в поисках новой команды, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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24-летний футболист прошлый сезон провел на правах аренды в Заре. Согласно соглашению у Алибекова еще год контракта с "мужиками", однако он, скорее всего, не останется в лагере луганчан.

Отмечается, что Алибеков также не поедет на сборы с Динамо – его не было среди игроков, проходивших накануне медосмотр в Киеве. Хавбек в то время тренировался вместе с МФК Металлург в Запорожье.

Напомним, в прошлом сезоне, который не был доигран из-за начала войны, Алибеков провел за Зарю лишь 3 матча, забив 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

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