"Бело-синие" могут получить мощное усиление перед матчем 2-го тура квалификации Лиги чемпионов с Фенербахче.

Словенский полузащитник Беньямин Вербич и польский защитник Томаш Кендзёра могут присоединиться к Динамо на предсезонном сборе, сообщает на своей странице в социальной сети Instagram журналист Дмитрий Ильченко.

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Оба футболиста прибудут в лагерь команды либо в Румынии, либо уже в Швейцарии после 24 июня, где киевляне будут готовиться к поединку против Фенербахче.

Пока неизвестно, согласятся ли футболисты выступать в матчах УПЛ, если чемпионат будет проходить в Украине, однако в квалификации Лиги чемпионов "бело-синие" могут на них рассчитывать.

Напомним, вторую половину сезона 2021/22 оба игрока провели в польской Экстраклясе на правах аренды: Вербич выступал в составе Легии (6 матчей), а Кендзёра помог Леху завоевать чемпионство (7 матчей, 1 гол).

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