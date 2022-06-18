Футболисты Зари тренируются с представителем Второй лиги
Представители луганчан готовятся к новому сезону в лагере запорожского Металлурга.
Сразу несколько футболистов Зари поддерживают форму на тренировках с командой МФК Металлург, сообщает официальный сайт запорожцев.
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В частности, тренировочный процесс возобновили форвард Александр Гладкий, полузащитник Ахмед Алибеков и голкипер Дмитрий Мацапура.
Ранее сообщалось, что Заря рассматривает возможность переезда в Киев или Львов перед началом нового сезона на фоне полномасштабного российского вторжения.
Напомним, луганская команда сейчас без тренера – бывший наставник "мужиков" Виктор Скрипник возглавил Ворсклу.
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