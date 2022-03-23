Бразильский полузащитник Черноморца Вандерсон Мело будет выступать за Паневежис, сообщает официальный сайт литовского клуба.

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27-летний легионер будет защищать цвета новой команды на правах аренды до 30 июня 2022 года.

Напомним, Вандерсон перешел в Черноморец 1 февраля 2022 года из белорусского Витебска за 100 тысяч евро. Его контракт с одесситами действует до 31 декабря 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

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