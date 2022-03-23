Бразильський півзахисник Чорноморця Вандерсон Мело виступатиме за Паневежис, повідомляє офіційний сайт литовського клубу.

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27-річний легіонер захищатиме кольори нової команди на правах оренди до 30 червня 2022 року.

Нагадаємо, Вандерсон перейшов до Чорноморця 1 лютого 2022 року з білоруського Вітебська за 100 тисяч євро. Його контракт з одеситами чинний до 31 грудня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 350 тисяч євро.

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