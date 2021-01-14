Полузащитник Челси Лукас Пиазон покинул лондонский клуб и стал полноценным игроком Браги, сообщает официальный сайт португальского клуба.

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26-летний бразилец подписал контракт, срок которого рассчитан до июня 2025 года.

Напомним, Пиазон присоединился к Челси в 2012 году, но заиграть в лондонском клубе так и не сумел, проведя за эти годы всего три игры в сезоне-2012/13. Лукас фактически стал легендой лондонского клуба, ведь все это время оставался игроком "синих", выступая за разные команды на правах аренды. Бразилец успел поиграть за испанскую Малагу, нидерландский Витесс, немецкий Айнтрахт, английские Рединг и Фулхэм, итальянский Кьево и португальский Риу Аве.

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