В лагере Браги шокированы новостью о беде своего футболиста.

Защитник Браги Диогу Казимиру вынужден приостановить профессиональную карьеру для борьбы с раком, у 22-летнего португальца нашли лимфому, сообщает официальный сайт клуба.

Хавбек Ворсклы Ндиайе заинтересовал Брагу и Вест Хэм, – Goal

"С данного момента Брага выражает Диогу Казимиру полную поддержку в этой борьбе, которая касается всех. Потому что ни один воин не борется в одиночку", – говорится в заявлении клуба.

Казимиру выступал за дубль Браги, в нынешнем сезоне Диогу провел 19 матчей.

"Дехто припускає, що жити лишилося місяць": Гаттузо 8 років бореться з невиліковною хворобою і вперше робить це публічно