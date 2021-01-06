22-летний игрок Браги приостановил карьеру из-за тяжелой болезни
6 января 22:35 - Читати українською
В лагере Браги шокированы новостью о беде своего футболиста.
Защитник Браги Диогу Казимиру вынужден приостановить профессиональную карьеру для борьбы с раком, у 22-летнего португальца нашли лимфому, сообщает официальный сайт клуба.
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"С данного момента Брага выражает Диогу Казимиру полную поддержку в этой борьбе, которая касается всех. Потому что ни один воин не борется в одиночку", – говорится в заявлении клуба.
Казимиру выступал за дубль Браги, в нынешнем сезоне Диогу провел 19 матчей.
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