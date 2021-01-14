Півзахисник Челсі Лукас Піазон покинув лондонський клуб і став повноцінним гравцем Браги, повідомляє офіційний сайт португальського клубу.

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26-річний бразилець підписав контракт, термін якого розрахований до червня 2025 року.

Нагадаємо, Піазон приєднався до Челсі у 2012 році, але заграти в лондонському клубі так і не зумів, провівши за ці роки всього три гри у сезоні-2012/13. Лукас фактично став легендою лондонського клубу, адже весь цей час залишався гравцем "синіх", виступаючи за різні команди на правах оренди. Бразилець встиг пограти за іспанську Малагу, нідерландський Вітесс, німецький Айнтрахт, англійські Редінг та Фулхем, італійський К'єво і португальський Ріу Аве.

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