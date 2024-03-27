Товарищеский матч между Тоттенхэмом и Баварией в рамках Visit Malta Cup, вопреки названию турнира, будет сыгран в Лондоне в субботу, 10 августа. Об этом информирует официальный сайт "шпор". Лондонский клуб анонсировал проведение этой встречи слоганом: "Харри возвращается домой".

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Кейн покинул стан "шпор" летом 2023 года после 19 лет "верной службы" Тоттенхэму и следующим летом впервые сыграет против родного клуба. Позже немецкий гранд переманил в Мюнхен ещё одного игрока лондонцев – Эрика Дайера. Для команды Ангелоса Постекоглу матч с Баварией станет последним в рамках предсезонки – спустя неделю после этой игры в АПЛ начнётся новый сезон.

Тоттенхэм и Бавария пересекались между собой 11 раз за всю историю.

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