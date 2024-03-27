Товариський матч між Тоттенхемом і Баварією в рамках Visit Malta Cup, всупереч назві турніру, буде зіграно в Лондоні в суботу, 10 серпня. Про це інформує офіційний сайт "шпор". Лондонський клуб анонсував проведення цієї зустрічі слоганом: "Харрі повертається додому".

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Кейн покинув стан "шпор" влітку 2023 року після 19 років "вірної служби" Тоттенхему і наступного літа вперше зіграє проти рідного клубу. Пізніше німецький гранд переманив до Мюнхена ще одного гравця лондонців – Еріка Дайєра. Для команди Ангелоса Постекоглу матч із Баварією стане останнім у рамках передсезонки – за тиждень після цієї гри в АПЛ розпочнеться новий сезон.

Тоттенхем і Баварія перетиналися між собою 11 разів за всю історію.

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