Летом Бавария будет стремиться переманить наставника Байера Хаби Алонсо. Испанский специалист – приоритетный вариант для мюнхенского клуба. Однако на Алонсо претендует также Ливерпуль, поэтому нет никаких гарантий того, что он окажется в Мюнхене. Поэтому боссы "рекордмайстра" рассматривают запасные варианты.

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Как информирует TZ, в сферу интересов немецкого гранда попали наставники Брайтона и Астон Виллы – Роберто Де Дзерби и Унаи Эмери. Оба специалиста хорошо работают с английскими середняками: Брайтон вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а Астон Вилла претендует на победу в Лиге конференций, а также на попадание в топ-4 в АПЛ по итогам этого сезона.

Ранее Эмери провалился в Арсенале, однако на счету этого наставника есть 4 победы в Лиге Европы (3 с Севильей и 1 – с Вильярреалом).

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