Чемпіонат Угорщини, 16 тур

Ференцварош – Будафок – 2:1

Голи: Ловренчіч, 56, Харатін, 62 (пен) – Жорі, 75

Ференцварош, який востаннє втрачав очки ще 31 жовтня, приймав Будафок. На момент початку гри чинний чемпіон впевнено очолював турнірну таблицю, випереджаючи Фехервар на 6 пунктів з двома матчами в запасі. Команда Сергія Реброва виграла 6 матчів поспіль і була налаштована завершити 2020 рік на мажорній ноті. За кілька годин до поєдинку з'явилася інформація, буцімто ця гра може стати останньою для Реброва. Український тренер начебто отримав привабливі варіанти продовження кар'єри і може покинути угорський клуб, який привів до двох чемпіонських титулів та першого за 25 років групового турніру ЛЧ.

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У стартовому складі "Фраді" вийшов Ігор Харатін, а от Олександр Зубков залишився на лаві запасних. Саме Харатін став автором другого забитого м'яча своєї команди, реалізувавши пенальті. Це 5-й гол 25-річного хавбека в сезоні у рамках всіх турнірів, при цьому він забиває з пенальті в другому матчі поспіль. До слова, перший гол "Фраді" у ворота Будафока забив капітан Герге Ловренчіч.

Олександр Зубков з'явився на полі на 67 хвилині. Невдовзі після цього гості скоротили відставання в рахунку, але це був останній гол у матчі. Ференцварош набрав 38 очок та йде на різдвяну перерву лідером – 9 пунктів переваги над Фехерваром і гра в запасі. Наступний поєдинок "Фраді" проведе аж наприкінці січня.

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Відео гола Ігоря Харатіна: