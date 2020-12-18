Реакция на жеребьевку отбора ЧМ-2022

Сама система отбора на чемпионат мира сложнее, чем на чемпионат Европы, ведь туда проходят меньше команд. Мы были во второй корзине и понимали, что один из соперников точно будет очень сильным. Плюс добавились еще две хорошие команды, которые находятся на подъеме – Финляндия, которая очень прибавила в последние годы, а также Босния. Это ровная команда с хорошими исполнителями, из четвертой корзины это была самая сильная команда. Вообще не понимаю, как она там оказалась. Да и Казахстан – не подарок. Ехать туда далеко, они преимущественно играют на искусственном поле.

Украина официально проведет первые домашние матчи отбора к ЧМ-2022 на Арене Львов

Что касается календаря отбора, то, считаю, что он для нас благоприятен. Несмотря на то, что мы начинаем матчем с Францией, но мы и так знали, что придется играть тяжелые матчи с ними. Затем две домашние игры во Львове – удобный для нас стадион, всегда хорошая поддержка. Кстати, хочу еще раз поблагодарить болельщиков: куда бы мы ни приехали, везде есть большой интерес к команде и желание прийти и поддержать национальную сборную.

О техническом поражении со Швейцарией

Я расстроился. Как я уже говорил, для меня очень важно, чтобы такие спорные моменты всегда решались на футбольном поле. На данный момент мы подали апелляцию, собирают доказательства, документы для того, чтобы оспорить это решение. Я надеюсь, что оно будет в нашу пользу.

Итоги Лиги наций

Прошедший год дал нам много положительной информации. Мы провели очень хорошие матчи в Лиге наций. Считаю, что мы достойно выступили. Команда показала характер, хороший футбол. В первом матче обыграли Швейцарию в очень уверенном стиле. Команда выглядела очень хорошо. Как и в двух матчах с немцами, несмотря на неудачный результат, мы провели хорошие игры. Команда не отказывалась от своего стиля, играла в свой футбол. Это много положительных моментов для нас.

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Мы смогли создать конкуренцию, найти молодых игроков, которые могут претендовать на место в основном составе, хорошо зарекомендовали себя как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате Украины. Вообще, я вижу тенденцию омоложения команды, но это будет проходить не искусственно, а только на основании конкуренции. Если молодой игрок сегодня показывает отличную игру и зрелость на футбольном поле, готов сегодня конкурировать с опытными футболистами, он будет получать свой шанс.

Думаю, полученный опыт матчей на таком уровне дает, прежде всего, психологическую уверенность. Победы над Испанией и Швейцарией не были случайными. В первую очередь, это была планомерная работа с командой. Ребята четко понимали и выполнили установки на игру. Сегодня у сборной появился стиль, который просматривается во всех матчах. Мы можем менять состав и тактику. С более сильными соперниками мы меняем немного наши позиции и структуру, но не отказываемся от своих принципов игры.

О конкуренции в сборной Украины

Два голкипера Динамо и Шахтера хорошо проявили себя в Лиге чемпионов, особенно Анатолий Трубин, который блестяще играл. Есть конкуренция, это очень хорошо. Думаю, что наши ветераны тоже не сдадут позиций. Сейчас будет зимняя пауза, начнутся сборы. Очень хорошо, что наши две команды сыграют весной в еврокубках – будет лучшая подготовка, для сборной Украины это большой плюс. На фоне очень сложных групп Шахтера и Динамо в Лиге чемпионов обе команды выглядели хорошо и отлично себя проявили. Шахтер вообще мог пройти квалификацию, все решалось в последней игре. Динамо в заключительном туре тоже завоевало путевку в Лигу Европы. Это все положительные моменты.

Буяльский? У нас большая конкуренция в середине поля. Это игрок, который находится в обойме, мы всегда за ним следим. У него есть много положительных качеств, которые мы всегда замечаем и выделяем. Но пока в середине поля конкуренция, которую надо выигрывать. Он проводил хорошие матчи, мы всегда им довольны. Буяльский – очень серьезный парень, всегда с желанием приезжает и хорошо тренируется. Но я, как главный тренер, должен делать выбор.

О "Золотом мяче"-2020

Нужно ли вручать "Золотой мяч" в нынешнем году? В принципе, я бы вручал. Если было принято решение продолжать играть в футбол, несмотря на то, что некоторые чемпионаты не были завершены. Но еврокубки же доиграли, были хорошие поединки, поэтому считаю, что нужно было вручать. В FIFA The Best я, кстати, голосовал за Левандовски. Он проявил себя очень хорошо – в эту эпоху Месси и Роналду выиграть "Золотой мяч" очень сложно. Но Бавария провела классный сезон, хороший для Левандовски. Считаю, что он заслужил награду.

О Милане

Считаю, им будет трудно удержать первое место. Но мне очень нравится команда и ее характер. У них был тяжелый календарь и короткая скамейка запасных, но отмечу характер и отношение – они очень правильные. Мне нравится их работа. Надеюсь, они завершат год первыми, а в конце сезона выиграют Скудетто – это будет хороший подарок для всех.

О возможности увидеть своих сыновей в сборной Украины

Я работаю над этим. Тренируемся (улыбается).

О своей символической сборной

Яшин – это легенда, но я никогда не видел его, как он играл, мне трудно судить. Но я думаю, что за него голосовали очень многие журналисты в течение многих лет, и я думаю, это будет правильный выбор. В защите, однозначно, Мальдини, справа – Кафу. Я играл с этими замечательными футболистами, Паоло и Кафу – это история мирового футбола.

Лучший нападающий мне в пару? Я считаю, что у меня была замечательная карьера, я доволен и воплотил все свои мечты. Думаю, что в истории были намного лучше футболисты. Правильно было бы остановить выбор на Месси, Криштиану Роналду, Роналдо, Марадоне, Пеле – это все игроки, которые однозначно сделали в футболе больше, чем кто-либо другой.

О Марадоне

Мы познакомились задолго до моего перехода в Челси. В первые мои годы в Италии он приезжал на некоторые матчи. Это легендарный человек, но все его величие заключалось в его простоте. Он был простым в общении, добрым, настоящим. Несмотря на то, что Марадона – великая личность и один из лучших игроков, он очень доступен. Он улыбается, шутит. Он настоящий.

О самом тяжелом матче в статусе тренера

Думаю, это была игра с Португалией, когда решалась судьба выхода на Евро-2020 и первого места в группе. Нам было важно выиграть ту игру. Видимо, это и был самый тяжелый матч.

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