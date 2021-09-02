"У меня не было так много времени пообщаться с кем-то из Легии перед трансфером, но по прибытии я поговорил с Джоэлем Абу Ханной, который рассказал мне немного о клубе.

Харатин официально стал игроком Легии

Я лучше себя чувствую на позиции опорного полузащитника, на которой постоянно играю, но могу сыграть и в центре защиты. Эти позиции для меня самые лучшие.

Конечно, хочу выиграть чемпионат. Для меня это очень важно, потому что в Ференцвароше мы выиграли чемпионат три раза подряд. Легия также выиграла титул. Важно, когда клуб хочет становиться лучше и выиграть все. Я хочу выиграть чемпионат и попасть в еврокубки",– сказал Харатин в комментарии YouTube-каналу Легии.

Напомним, накануне украинец подписал контракт с польским клубом сроком на 3 сезона.

Трансферный дедлайн, лето-2021: Гризманн вернулся в Атлетико, Жерсон покинул Динамо – как это было