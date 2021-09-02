"У мене не було так багато часу поспілкуватись з кимось з Легії перед трансфером, але після прибуття я поговорив з Джоелем Абу Ханною, який розповів мені трохи про клуб.

Харатін офіційно став гравцем Легії

Я краще почуваюсь на позиції опорного півзахисника, на якій постійно граю, але можу зіграти і в центрі захисту. Ці позиції для мене найкращі.

Звичайно, хочу виграти чемпіонат. Для мене це дуже важливо, тому що у Ференцвароші ми виграли чемпіонат три рази підряд. Легія також виграла титул. Важливо, коли клуб хоче ставати кращим і виграти все. З польським клубом я хочу виграти чемпіонат і потрапити у єврокубки", – сказав Харатін у коментарі YouTube-каналу Легії.

Нагадаємо, напередодні українець підписав контракт з польським клубом терміном на 3 сезони.

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