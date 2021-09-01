Варшавская Легия на своем официальном сайте объявила о трансфере Игоря Харатина. Контракт рассчитан на три сезона.

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Стоит заметить, что этот переход стал довольно неожиданным. Харатину пришлось даже покинуть расположение сборной Украины, поскольку Ференцварош решил его продать.

Напомним, в текущем сезоне Игорь сыграл за Фради в 9 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает украинца в 2,2 млн евро.

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