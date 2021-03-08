Хавбек Ференцвароша сдал положительный тест на COVID-19. Об этом в своем Instagram сообщила жена Карина, которая тоже подхватила коронавирус.

Харатин чуть не попал в ДТП – не хватило нескольких метров

Игорь Харатин, по словам любимой, несложно переносит хвобору – только температура 37 градусов. Скорее всего, это и стало причиной пропуска вчерашнего матча против Залаэгерсега (2:2).

К слову, в текущем сезоне полузащитник "Фради" провел 34 поединка, в которых отличился 6 голами и 2 ассистами. Недавно он получил вызов в сборную Украины от Андрея Шевченко на мартовские встречи квалификации ЧМ-2022.

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