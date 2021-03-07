Ференцварош гостил у Залаэгерсега в 25-м туре венгерского первенства. Матч завершился со счетом 2:2.

Чемпионат Венгрии, 25 тур

Залаэгерсег – Ференцварош – 2:2

Голы: Коста, 7, Футач, 68 (пен) – Боли, 51, 65

На момент стартового свистка Ференцварош лидировал в чемпионате Венгрии, опережая ближайшего преследователя на 12 пунктов. Команда Сергея Реброва, Игоря Харатина и Александра Зубкова уверенно шагает к третьему подряд чемпионству. Соперником "Фради" в отчетном туре стал Залаэгерсег – команда, которая борется за выживание в элите. Александр Зубков вышел с первых минут, а Харатин не попал в заявку, получив отдых.

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Поединок начался не по сценарию Реброва – уже на 7-й минуте столичная команда вынуждена была отыгрываться после точного удара Марка Косты. Этот гол стал единственным в первом тайме.

Команда из Будапешта отыгралась в дебюте второго тайма. Автором забитого мяча стал Франк Боли, который замкнул подачу с левого фланга. Форвард опередил голкипера и сравнял счет.

Спустя несколько минут Боли оформил дубль, в похожем стиле отправив мяч в сетку. Но Залаэгерсег отыгрался благодаря пенальти, который реализовал Футач.

Александр Зубков отыграл 84 минуты. 2:2 – Ференцварош в третий раз в последних 5-ти матчах сыграл вничью, но все еще опережает Академию Пушкаша на приличные 13 пунктов за 8 туров до финиша чемпионата.

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