Хавбек Ференцвароша здав позитивний тест на COVID-19. Про це у своєму Instagram повідомила дружина Каріна, яка теж підхопила коронавірус.

Харатін ледь не потрапив у ДТП – бракувало кількох метрів

Ігор Харатін, за словами коханої, нескладно переносить хвобору – лише температура 37 градусів. Скоріш за все, це і стало причиною пропуску вчорашнього матчу проти Залаегерсега (2:2).

До слова, у поточному сезоні півзахисник "Фраді" провів 34 поєдинки, в яких відзначився 6 голами та 2 асистами. Нещодавно він отримав виклик у збірну України від Андрія Шевченка на березневі зустрічі кваліфікації ЧС-2022.

Ференцварош знову втратив очки – команда Реброва зберегла впевнене лідерство