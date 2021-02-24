Харатин чуть не попал в ДТП – не хватило нескольких метров
09:23 - Читати українською
Полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин сумел избежать аварии во время поездки по городу.
В своем Instagram хавбек выложил видео из машины, которая оказалась в нескольких метрах от места ДТП.
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Как отметил Харатин на видео, в аварию перед ним попали три автомобиля. "Меня аж трясет", – лаконично описал свое состояние украинец.
К слову, Харатин провел 32 матча в текущем сезоне в составе Ференцвароша, записав в свой актив 6 голов и 2 ассиста.
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