Очень важная битва для команды Петракова – дебютная на посту нового главного тренера нашей сборной. Матч, как и онлайн-трансляция Казахстан – Украина на "Футбол 24", стартует в 17:00. К отчетной дуэли хозяева подошли в статусе замыкающих таблицу группы D с единственным баллом, который, к сожалению, взяли в Киеве. Украина после 3 ничьих на старте отбора занимала второе место. Оно дает право играть стыковые матчи, но и в обоих главных соперников есть матч в запасе, причем именно с аутсайдером. Украинцы ранее в истории побеждали казахов 4 раза, в частности, оба – на их поле. Только при Шевченко в текущей квалификации "сине-желтые" потеряли очки. Сейчас права на ошибку уже не было.

Казахстан – Украина: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022

Блестящий гол уже на 2 минуте. Троица центральных защитников покатала мячик, пока Забарный не бросил Караваева по правому флангу. Саша сразу же отдал в центр, а Яремчук, подбив себе грудью, с лета эффектно перебросил голкипера – шедевр форварда Бенфики! А неплохой стартовый прессинг возле чужой штрафной – положительная агрессия с высокими перехватами в стиле Динамо Луческу по последним матчам УПЛ. Зинченко блокирует стартовый удар казахов на 15 минуте. А перед тем наш легионер из Манчестер Сити выдал нацеленную подачу на Миколенко. Немного точности не хватило Виталию. Но дальше динамовец выдал прорыв по левому флангу и прострел. Соболь на подборе накрывает в штрафной. Удар, рикошет, штанга и неудачная попытка Ярмоленко добить.

Казахстан – Украина – видео эффектного гола Яремчука

Красивая диагональ Куата из глубины. Караваев остался в огромной зоне против одного соперника, поэтому навесу не помешал, но не более того. Классный пас Буяльского, который дебютирует в стартовом составе сборной в 28! Виталий фактически играет на позиции левого инсайда. Ярмоленко надо было только попасть – штанга. Караваев подбирает, Сидорчук добивает из пределов штрафной. И снова каркас ворот. Фантастика, трижды обстучали наши сборники штанги и перекладины в первые 25 минут.