Варшавська Легія на своєму офіційному сайті оголосила про трансфер Ігора Харатіна. Контракт розрахований на три сезони.

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Варто зауважити, що цей перехід став доволі несподіваним. Харатіну довелося навіть покинути розташування збірної України, оскільки Ференцварош вирішив його продати.

Нагадаємо, у поточному сезоні Ігор зіграв за Фраді у 9 матчах в усіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює українця у 2,2 млн євро.

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