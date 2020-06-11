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Харатин голом не спас победу Ференцвароша, Шестаков помог Академии Пушкаша одолеть аутсайдера

00:13 20 Читати українською
Харатин голом не спас победу Ференцвароша, Шестаков помог Академии Пушкаша одолеть аутсайдера
Пакш – Ференцварош / Фото ФК Ференцварош

Состоялись поединки 28-го тура чемпионата Венгрии. Отчет о поединках читайте на Футбол 24.

Чемпионат Венгрии, 28-й тур

Диошдьёр – Залаэгерсег – 1:1

Голы: Сепе, 68 (аг) – Болла, 80

Академия Пушкаша – Капошвар – 2:1

Голы: Кнежевич, 8 (пен.), Тамаш, 90 – Сакало, 23

Пакш – Ференцварош – 2:2

Голы: Виндекер, 90+2 (пен.), Шайбан, 90+6 – Блажич, 57, Харатин, 82

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Диошдьёр и Залаэгерсег обменялись голами во втором тайме и поделили очки. В стартовом составе хозяев появился украинский хавбек Сергей Шестаков, который был заменен на 79 минуте.

Академия Пушкаша только перед финальным свистком сумела вырвать три очка в поединке с аутсайдером турнира. Помогал Академии украинский полузащитник Артем Фаворов.

Подопечные Сергея Реброва на классе отгрузили два мяча Пакшу. Стоит отметить, что один из голов во встрече забил игрок сборной Украины Игорь Харатин. Однако перед финальным свистком хозяева сумели отквитать два гола и вырвать ничью. Ференцварош экс-тренера Динамо шагает за золотыми медалям турнира, расстояние до ближайшего преследователя составляет 9 очков.

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Теги
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