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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РОМАН ЗОЗУЛЯ ДИНАМО СЕРГІЙ РЕБРОВ

Харатін голом не врятував перемогу Ференцвароша, Шестаков допоміг Академії Пушкаша здолати аутсайдера

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Харатін голом не врятував перемогу Ференцвароша, Шестаков допоміг Академії Пушкаша здолати аутсайдера
Пакш – Ференцварош / Фото ФК Ференцварош

Відбулись поєдинки 28-го туру чемпіонату Угорщини. Звіт про поєдинки читайте на Футбол 24.

Чемпіонат Угорщини, 28-й тур

Діошдьйор – Залаегерсег – 1:1

Голи: Сепе, 68 (аг) – Болла, 80

Академія Пушкаша – Капошвар – 2:1

Голи: Кнежевич, 8 (пен.), Тамаш, 90 – Сакалі, 23

Пакш – Ференцварош – 2:2

Голи: Віндекер, 90+2 (пен.), Шайбан, 90+6 – Блажич, 57, Харатін, 82

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Діошдьйор та Залаегерсег обмінялись голами у другому таймі та поділили очки. У стартовому складі господарів з'явився український хавбек Сергій Шестаков, який був замінений на 79 хвилині.

Академія Пушкаша лише перед фінальним свистком зуміла вирвати три очки у поєдинку з аутсайдером турніру. Допомагав Академії український півзахисник Артем Фаворов.

Підопічні Сергія Реброва на класі відвантажили два м'ячі Пакшу. Варто відзначити, що один з голів у зустрічі забив гравець збірної України Ігор Харатін. Проте перед фінальним свистком господарі зуміли відквитати два голи і вирвати нічию. Ференцварош екс-тренера Динамо крокує за золотими медалями турніру, відстань до найближчого переслідувача становить 9 очок.

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Теги
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