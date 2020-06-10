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Ассист Петряка не помог Фехервару удержать победу над Гонведом, битва украинцев закончилась ничьей: Венгрия, 28 тур

00:45 8 Читати українською
Ассист Петряка не помог Фехервару удержать победу над Гонведом, битва украинцев закончилась ничьей: Венгрия, 28 тур
Гонвед – Фехервар – 1:1 / Фото из открытых источников

Во вторник, 9 июня, состоялось три матча чемпионата Венгрии. Счет и отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии, 28-й тур

Кишварда – Мезекевешд – 1:1

Голы: Виана, 22 – Надь, 45+3

Удаление: Ковачрети, 85 (Кишварда, вторая желтая карточка)

Уйпешт – Дебрецен – 3:1

Голы: Ристевски, 9, Шимон, 48, 62 – Херис, 59 (аг)

Гонвед – Фехервар – 1:1

Голы: Уграй, 63 – Николич, 4

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В первом матче вторника Кишварда принимала одного из лидеров чемпионата Мезекевешд. При практически равной игре хозяева в середине тайма вышли вперед. Уже в добавленное к первой сорокапятиминутки время Даниэль Надь восстановил статус-кво и, как оказалось впоследствии, установил окончательный счет. Интересно, что в поединке приняли участие сразу шесть украинском: по Кишварда полный матч провели Карасюк и Мельник, Кравченко остался в запасе, а в составе Мезекевешда сыграли Вайда, Месхи, Нестеров и Рябенко. В пидусмку Кишварда с 35 пунктами заняла седьмую строчку, Мезекевешд набрал 46 очков и остался третьим.

Неудачники турнирной таблицы – Уйпешт и Дебрецен – фактически боролись за шесть очков. Зрители увидели четыре гола – всех их забили хозяева. В начале матча отличился Ристевски, а уже после перерыва дубль на свой счет записал Шимон. Сократил счет голом в свои ворота Херис. В составе Дебрецена во втором тайме на поле появился Юрий Габовда, который записал в пассив желтую карточку. Как следствие, Уйпешт набрал 35 очков и поднялся на восьмую строчку, Дебрецен – одиннадцатый.

В последнем поединке дня Фехервар забил Гонведу уже на 4-й минуте. Непосредственное участие в голевой момент взял наш Иван Петряк, который, получив верховую передачу, одним касание пятки отбросил мяч под удобный удар Николичу. Однако гостям не удалось удержать преимущество – после отдыха Уграй сравнял счет в матче. В результате, Гонвед набрал 38 очков и занимает шестую строчку, Фехервар остался вторым.

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