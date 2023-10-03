Ханданович стал скаутом Интера, но у экс-вратаря другие цели
Экс-вратарь Интера Самир Ханданович следит для бывшего клуба за вратарями со всей Италии.
Ханданович проходит тренерские курсы для получения лицензии для работы с молодёжными командами. Как информирует Gazzetta dello Sport, словенец хотел бы работать с примаверой Интера.
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Но пока что у Самира необходимой лицензии нет. В настоящее время миланский клуб использует знания Хандановича на должности скаута. Нерадзурри отправляют 39-летнего специалиста на различные матчи молодёжной команды Интера для оценки игры вратарей соперников с целью возможного приобретения этих игроков в будущем.
Во вторник, 3 октября, Ханданович присутствовал на матче Юношеской Лиги чемпионов между Интером и Бенфикой (1:1).
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